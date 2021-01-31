أليجري مرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

الأحد 31/يناير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن


كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي ارتبط بقوة بقيادة ريال مدريد الإسباني خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للملكي.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أنه تم طرح اسم أليجري ضمن أبرز المرشحين لقيادة ريال مدريد في حالة إقالة زيدان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أليجري رفض عرضًا لتدريب روما الإيطالي ويترقب معرفة هل سيفكر فيه ريال مدريد أم لا حتى الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان أصاب جماهير ريال مدريد بخيبة أمل بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة كما أنه تسبب في حالة من الجمود داخل الفريق بسبب رفض إبرام تعاقدات في الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان نال احترام وحب مسئولي ريال مدريد  لكن هناك حدودا لكل شيء في كرة القدم  لذلك يخطط مسئولو الملكي لإقالة المدير الفني الفرنسي إذا لم يحقق الفريق قفزة نوعية في الأشهر المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد معجبة بأليجري وأسلوب عمله وما حققه مع يوفنتوس في المواسم الماضية.

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