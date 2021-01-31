رسمياً.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى الجونة على سبيل الإعارة

الأحد 31/يناير/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
وافق نادي الزمالك، على رحيل مهاجم الفريق عمر السعيد إلى الجونة لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً أوضح من خلاله إن اللجنة المكلفة بإدارة الققلعة البيضاء وافقت على رحيل السعيد خلال الساعات الماضية.

وتابع البيان، أن انتقال السعيد إلى الجونة سيكون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري فقط.

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد أمس السبت مع مهاجم المقاولون العرب سيف الدين الجزيزي بعد رحيل مصطفى محمد إلى جالطا سراي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمر السعيد الزمالك والجونه مباشر الان الزمالك الجونة

أخبار تهمك

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

حقيقة وفاة نادية العراقية..نقابة الممثلين ترد

منذ ساعة و 13 دقيقة

رسمياً.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى الجونة على سبيل الإعارة

منذ ساعة الا ربع

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ 17 دقيقة

كريم محمود عبد العزيز في أحد المستشفيات إثر تعرضه لأزمة صحية

منذ ساعة و 13 دقيقة

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 6 ساعات

المقاصة يعلن ضم نجمي الإسماعيلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة المنتجة الشابة أية رؤوف بأزمة قلبية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع أحمد رفعت في الزمالك

رسميًا.. الجونة يتعاقد مع مهاجم سموحة

محامي عبدالله السعيد يكشف حقيقة الشرط الجزائي وموقفه الحالي

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

آخر تطورات عودة باسم مرسي إلى الزمالك

باتشيكو يبحث عن مهاجم سوبر لتعويض رحيل مصطفى محمد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 م

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

10:06 م

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

06:30 م

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع