أسعار الدولار أمام الجنيه فى أول تعاملات شهر فبراير 2021





في أول تعاملات شهر نوفمبر للبنوك المصرية استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين ونستعرض فيما يلى سعر العملة الأمريكية فى البنوك.













سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم:









- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.









- سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.









- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.









- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.









- سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.









-سعر الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.









-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.









-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.









-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.









-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.









أسعار الدولار أمام الجنيه خلال شهر يناير الماضى:





تذبذبت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل عرضى خلال شهر يناير المنتهي اليوم الأحد، ليصبح متوسط سعر العملة الأمريكية عند نفس المستوي منذ بداية الشهر.





وتراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنحو 6 قروش، وعاود الأرتفاع في الأيام العشرة الثاني من الشهر ليعود إلى نفس المستوى الذي كان عليه، ليستقر بعد ذلك عند متوسط سعر في البنوك 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.



