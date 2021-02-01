هذه الفئة لن تحصل على لقاح أسترازينيكا.. وزيرة الصحة توضح

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه لن أزمة وجود وباء عالمي إلا بتوزيع عادل للقاحات، موضحة أن مصر تتابع تطور اللقاحات منذ بداية الجائحة، لافتة إلى أن سياسة السياسية في الحصول على اللقاح تعتمد على تعدد المصادر.



وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر تواصلت مع شركات تصنيع اللقاحات بشكل فردي، فضلا عن التواصل مع منظمة الجافي، مضيفة: "بنعدد مصادرنا ولكن مصدرنا الأساسي هو اتفاقنا مع جافي".



وعن لقاح أسترازينيكا، أوضحت أن من تخطى عمرهم عن 65 عاما لن يحصلوا على هذا اللقاح، منوهة بأن الشركة أفادت أنها لم تجري أبحاث اكلينيكية على هذه الفئة العمرية.

