رسميا..الحمام المطروحي يضم اسلام رأفت لاعب دكرنس

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نجح نادي الحمام المطروحي في التعاقد رسميا مع إسلام رأفت لاعب دكرنس علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



يذكر أن الفريق المطروحي أبرم عدد من الصفقات في فترة الإنتقالات الشتوية حيث نجح في ضم بكر أحمد لاعب بيلا، ومحمد رجب"ريعو" لاعب دكرنس، وبسام أبو حديد لاعب المصرية للإتصالات، وأحمد مخلوف لاعب دكرنس، ومصطفي صفوت لاعب الترسانة، ومحمد ديابي الإيفواري، محمد أبو سريع لاعب السكة الحديد، وأحمد يونس لاعب المرج، وعبده سمانة لاعب المقاصة، ومهاب ياسر لاعب جمهورية شبين.



ويحتل الحمام المطروحي المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعد مرور 10جولات من المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني جمعهم من الفوز في مباراتين، والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في 4 مباريات.