مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم إشبيلية

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حريص على التعاقد مع الفرنسي جول كوندي نجم دفاع أشبيلية الإسباني.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن المان يونايتد مستعد لدفع مبلغ60 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات النجم الفرنسي المتألق في الدوري الإسباني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن كوندي الذي تعود أصوله إلى بنين في افريقيا إنضم إلى أشبيلية في صيف 2019 قادماً من بوردو الفرنسي مقابل 25 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عاماً خاض حتى الآن 67 مباراة مع الفريق الأندلسي وقدم آداءًا مميزًا جعله محط إهتمام العديد من الأندية الكبيرة.