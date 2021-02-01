مدير الحماية المدنية السابق: عقار فيصل غير مرخص.. ومعرض للانهيار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:03 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية السابق، إن عقار فيصل غير مرخص ولا يطبق اشتراطات الحماية المدنية، محذرًا من احتمالية انهيار العقار.

وأضاف "عبد الظاهر" في اتصال هاتفي مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه تم تشكيل لجنة هندسية وتم التأكد من أن العقار مخالف لاشتراطات السلامة المهنية.

وأشار إلى أن رجال الإطفاء لا يستطيعون اقتحام المكان بشكل مباشر لأن هذا من شأنه التأثير على الأعمدة الخرسانية في المكان، موضحًا أنه يتم إطفاء الحريق عن طريق تقليل الحمل الحراري.

وأكد أن العقار حتى الآن مستمر في الاشتعال في وجود 30 سيارة إطفاء وإصابة 3 أفراد من رجال الإطفاء وتواجد قيادات الأمن في محيط العقار منذ اندلاعه قبل 24 ساعة.

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الحماية المدنية

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