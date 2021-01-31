غداً.. "مستقبل وطن" بورسعيد تبحث مع وزير الإسكان سُبُل حل المشكلات المتعلقة بالمشروعات الجارية

الأحد 31/يناير/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
محمد عزام

تبحث الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، غدًا الأثنين، سُبُل حل المشاكل المتعلقة بمشاريع الإسكان التي يتم إنشاؤها حاليا علي أرض المحافظة، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

يعقد وزير الإسكان، الإجتماع في مقر وزارة الإسكان بمحافظة القاهرة، لمناقشة مشكلات المشروع الإجتماعي والتعاوني ومشروع ال9000.

ومن جانبها أكدت الهيئة البرلمانية للحزب ببورسعيد، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الإجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، لأهالى المحافظة خاصة المتقدمين لمشروعات الإسكان المختلفة، والمستحقين منهم.

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