"الأعلى للإعلام": أي فنانة تسيء لبلدها يجب أن تقف عند حدها (فيديو)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:51 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن أي فنانة تسيء لبلدها يجب أن تقف عند حدها فالفنان زعيم وقدوة للمجتمع ولابد أن يعلم الفنان أنه يسيء لبلد "إيه التفاهة وقلة الأدب دي".

وأضاف جبر خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، كل يوم نفتح 3 مصانع و20 مدينة جديدة ومحدش بيتكلم عنها ويبقى رقم واحد على المواقع كلام تافه لفنانة ويتم تشويه إيجابيات.

وأوضح أن دور الإعلام التنوير وكشف الفساد ولكن دون فضائح وتشهير فنحن ندافع عن حماية الأخلاق وسمعة الأشخاص وأطالب وسائل الإعلام بعدم نشر القضايا الأخلاقية.

وتابع قضينا على فيروس سي في سنتين بمبادرة الرئيس السيسي والطرق الجيدة تمتص على الانفجار السكاني وعلينا الانتباه لمحاولات التحريض التي تبث عبر الجزيرة وجمعة الإخوان الإرهابية.

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