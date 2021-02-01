وزير الشباب: مليار شخص شاهدوا مصر عبر التليفزيون خلال مونديال اليد (فيديو)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:56 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
عبر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن افتخاره بنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، مؤكدا أن الجميع رأى السلام الأمني والصحي الذي تنعم به مصر.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية متمثلة في الرئيس السيسي، ورئيس الحكومة، والوزراء وقفوا وراء نجاح البطولة.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر أخدت ما تستحق من خلال هذا المحفل الرياضي الكبير، موضحا أن التخوف من انسحاب المنتخبات من المشاركة كان موجودا لآخر لحظة.

وأشار، إلى أن مجموعة من الدول طلبت تنفيذ التجربة المصرية في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، مؤكدا وجود العديد من التحديات التي واجهت مصر خلال تنظيم البطولة ولكن تم التغلب عليها جميعًا.

وأردف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم افتقاد حضور الجماهير خلال مونديال اليد، لكن مصر ربحت بطولة كبيرة.

وأوضح، أن 135 دولة حول العالم نقلت بطولة كأس العالم لكرة اليد على الهواء مباشرة، وأن أكثر من مليار شخص شاهدوا مصر عبر التليفزيون خلال مونديال اليد.

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