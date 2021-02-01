كامل الوزير: لا نبيع الوهم للناس.. وأنا تحت رجل مصر والمصريين (فيديو)

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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة لا تبيع الوهم للناس، وتعمل بصدق وجد في إطار خطة حقيقية مبنية على إمكانيات موجودة بالفعل، سواء إمكانيات مادية أو بشرية بواسطة شركات وطنية.



وتابع "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تباع العمل في الوزارة يوميًا، ويعمل على تذليل أي عقبات تواجه سير العمل، معقبًا: "متابعة الرئيس للعمل سر نجاح الوزارة"



وأضاف:"أنا تحت رجلين مصر، وكل المصريين، وسأستمر كذلك ما حييت، هفضل أشتغل وأنتج طول ما أنا على قيد الحياة"، لافتَا إلى أنه يعمل على تطوير كل قطاعات النقل سواء السكة الحديدة او الطرق او الموانئ.

