البرلمان العربي يدعو لدعم قطاعات الزراعة والصناعة بجمهورية جيبوتي

أكدت النائب شادية الجمل عضو البرلمان العربي، أن إختيار البرلمان العربي أن تكون جمهورية جيبوتي أول محطات زيارة وفد البرلمان العربي برئاسة صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي يعدّ التعبير الأمثل لواقع جديد يبرز فيه البرلمان العربي حرصه على التواصل مع كل الأشقاء ولمكانتها المحورية في إفريقيا بحكم موانيها التي تجعلها على خارطة المواني العالمية مستقبلاً.





وأشارت "الجمل"، في تصريحات لها على هامش الوفد المصاحب لرئيس البرلمان العربي في زيارته لجمهورية جيبوتي، إلى أن وفد البرلمان العربي لمس خلال تفقده واقع جمهورية جيبوتي مدى احتياجاتها التنموية والدعم اللازم لها خاصة فى مجالي الزراعة والصناعة بإعتبارهما المحرك الأساسي للتنمية فى أي بلد .

كما أضافت النائب شادية الجمل، إلى ضرورة دعم جمهورية جيبوتي بترسيخ اللغة العربية كونها تسهم في تعزيز الأواصر والروابط الثقافية والحضارية مع البلدان العربية بإعتبارها بلد عربي يقع في القرن الإفريقي، منوهة معاليها بالمقترح الذي قدمته لجنة التعليم بالبرلمان والتي من شأنها أن تراعي احتياجات الدول النامية الخاصة بالتعليم، مشيرة فى الوقت ذاته إلى ما جاء في وثيقة التعليم التي يتم إعدادها حالياً والتي من خلالها سيتم دعم وإمداد جيبووتي بالمعلمين ومحفظي القرأن من جانب الدول التي ترغب في تقديم المساعدة إليها.

كما تطرقت "الجمل"، في هذا الصدد إلى الدعم المصري للأشقاء في جيبوتي في مجال التعليم والصحة والذي ترجمته البعثات التعليمية والقوافل الطبية للوقوف بجانب أبناء الشعب الجيبوتي.

ولفتت "الجمل"، إلى الزيارة التفقدية التي قام بها وفد البرلمان العربي برئاسة صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي للأشقاء اليمنيين لمخيم أبوخ بشمال جيبوتي ولمس احتياجاتهم عن قرب، معربة عن آملها أن يعود الأمن والاستقرار للبلدان التي عصفت بها الحروب وأن يعود اللاجئيين سالمين لديارهم .