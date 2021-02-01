وزيرة الصحة تعلن بشرى سارة للمصريين بشأن اللقاحات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن دولتي الهند والصين هما المصنعين الأوائل للمواد الخام للأدوية على مستوى العالم، لافتة إلى أن التعاون مع الهند سيكون من الأمور الهامة الفترة القادمة، وسيكون هناك اتفاقيات إيجابية.

وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن منظمة الجافي أرسلت خطاب لمصر وأكدت أنه سيتم توريد كميات كبيرة من اللقاحات خلال الأسبوعين القادمين، معقبة: "أخبار حلوة وكويسة جدا الفترة المقبلة".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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