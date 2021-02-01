تصريح صادم من خالد الجندي بشأن ضرب الزوجات: لا يناسب إلا الحيوانات

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أكد الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، على ضرورة سن قانون يحمي الزوجات من بطش بعض الرجال، مشيرًا إلى أن من يستندون إلى آية الضرب التي وردت في سورة النور يقومون بتفسير القرآن بطريقة أقرب إلى الهمجية.



وقال "الجندي"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأحد، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قامت عنده ما يعرف بمظاهرة النساء قام بوعظهم أولًا ثم تركهن في الفراش وبعدها ترك لهم البيت وذهب إلى أحد الأكواخ ولم يقم بضرب زوجاته.



وأضاف: "الضرب إهانة ولا يتناسب إلا مع الحيوانات، والضرب بلطجة وأسلوب إجرامي وأناشد رئيس مجلس الشعب الاهتمام بهذا القانون وحماية الأسيرات اللاتي يقعن فريسة في أيدي بعض الرجال".

