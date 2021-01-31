ارتفاع متوسط سعر خامات أوبك إلى 54.38 دولار للبرميل مع نهاية يناير





رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط ،المتوسط الشهري لسعر خامات "أوبك" إلى 54.38 دولار للبرميل مع نهاية يناير الجاري وذلك وفقا لأخر التوقعات الصادرة عن المنظمة للشهر الأول من العام 2021 .





ووفقا للأرقام الصادرة عن المنظمة فإن متوسط سعر برميل خامات أوبك نما بنسبة 10.6% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2020، مما يعكس المكاسب الكبيرة التي حققها والتي من المنتظر تواصلها خلال الفترة القادمة.





من جانبها واصلت أسعار خام برنت الآجلة تسجيل المزيد من المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مرتفعة بنسبة 0.8% مقارنة مع الأسبوع السابق .. فيما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة طفيفة خلال فترة الرصد ذاتها .





ولعبت البيانات الاقتصادية الإيجابية في أوروبا دورا مهما في دعم أسعار النفط في السوق العالمي بعدما أظهرت ثلاثة من أكبر أربعة اقتصاديات في منطقة اليورو /ألمانيا، وفرنسا وأسبانيا/ تماسكا في الأداء .





وبالإضافة إلى الدعم الذي تلقته أسواق النفط من الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الخام الأمريكي بحسب وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فقد تواصل التأثير الإيجابي لقرار السعودية بإجراء تخفيض طوعي خلال فبراير 2021 بمقدار مليون برميل يوميا في دعم الأسعار.



