وفاة صيدلي داخل العزل الصحي متأثرًا بكورونا ببني سويف

الأحد 31/يناير/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

لفظ صيدلي بوحدة طلا الصحية، التابعة لإدارة الفشن الصحية جنوب بني سويف، أنفاسه الأخيرة، اليوم الأحد، داخل العزل الصحي بمستشفى سمسطا المركزي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت مديرية الصحة في بني سويف الفقيد في بيان رسمي قائلة «بمزيد من الحزن والأسى ينعى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وجميع العاملين بالقطاع الصحي، الصيدلي احمد عبد الله، صيدلي بوحدة طلا الصحية بمركز الفشن، الذي وافته المنية، اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته والهم اسرته الصبر والسلوان».

وأصيب الصيدلي بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من أسبوعين جرى عزله منزليا قبل أن يتم نقله لتلقى العلاج والعزل الصحي داخل مستشفى سمسطا المركزي.

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