حقيقة وفاة نادية العراقية..نقابة الممثلين ترد

الأحد 31/يناير/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
انتشرت شائعات في الساعات القليلة الماضية حول وفاة الفنانة نادية العراقية.

وردت على تلك الشائعات أحد أعضاء نقابة المهن التمثيلية، قائلين أن شائعات وفاة نادية العراقية ماهي إلا أخبار سخيفة، ليس لها أي أساس من الصحة.

وتفاجئت الفنانة نادية العراقية من اتصال عدد من محبيها، للإطمئنان عليها بسبب تلكم الشائعات التي انتشرت.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية العراقية هو مسلسل "اتنين في الصندوق" والذي شاركت به مع عدد من الفنانين منهم حمدي الميرغني وأوس أوس.

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