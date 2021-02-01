كرم جبر: حظر النشر وإلغاء ترخيص البث سلطة أصيلة لـ"الأعلى للإعلام" (فيديو)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:21 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الموجود على الأراضي المصرية يجب أن يحترمها.

وتابع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على "مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك قيم دينية وأخلاقية واجتماعية يجب علينا أن نحترمها.

ولفت الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن المجلس لا يشهر بأحد ولكنه يتخذ إجراءات حاسمة.

وأوضح جبر، أنه وزارة الاتصالات قامت بالتفاوض مع برنامج "تيك توك"، لإزالة المضامين والمواد التي تسيء لأفراد مجتمعنا، كما يتم التفاوض مع جوجل من أجل الهدف ذاته.

وأردف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،"آن الأوان لتحويل التكنولوجيا الظالمة إلى عادلة"»، لافتا إلى أنه تم السيطرة على "إعلام التهويجي" في أمريكا خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا ما أسهم في احتوائها.

واستطرد: "نريد أن يكون الإعلام المصري نظيف، ويمول من الشعب حتى يكون إعلام وطني محايد ومخلص"، مردفًا:"نريد أن يكون هناك رسالة ردع وطمأنينة في نفس الوقت".

وأكد كرم جبر، أن الإعلام المصري بأنواعه الخاص والحكومي أو الورقي والإلكتروني أو المواقع، جميعها إعلام وطني وشريف ووقف في ظهر الدولة المصرية وساندها خلال أزمة كورونا وحتى خلال السيول التي شهدتها مصر مؤخرا.

واختتم الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن حظر النشر وإلغاء ترخيص البث لفترة مؤقتة سلطة أصيلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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