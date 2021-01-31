كرم جبر يعتذر لسيدة المحلة: نحارب الإعلام الفضائحي (فيديو)



وتابع أن ثاني قضية هي قضية طبيب الأسنان وما أثير حولها والإسراف في استخدام ألفاظ مسيئة فالفنان الذي ظهر وتحدث بشكل وقح وفج لا يمت للفن بصلة وهو أمر غير مقبول.



وأوضح أن دور الإعلام التنوير وكشف الفساد ولكن دون فضائح وتشهير فنحن ندافع عن حماية الأخلاق وسمعة الأشخاص وأطالب وسائل الإعلام بعدم نشر القضايا الأخلاقية.



قال الكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن دور المجلس مكافحة الإعلام الفضائحي أو إعلام الفضائح وشاهدنا فضيحة واغتيال معنوي لسيدة في المحلة قبل أن تظهر الحقيقة ويثبت عم صحة كل ما تم تداوله.وأضاف جبر خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أقدم للسيدة الجليلة الإعتذار ويجب على الجميع الاعتذار لها فما حدث جريمة وبعض المواقع مازالت تنشر الأخبار ويجب حذفها حتى ننتصر للأخلاق.