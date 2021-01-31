كريم محمود عبد العزيز في أحد المستشفيات إثر تعرضه لأزمة صحية

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شارك المنتج محمود عبد العزيز صورة لشقيقه الفنانة كريم محمود عبد العزيز أثناء تواجده في إحدى المستشفيات إثر تعرضه لأزمة صحية.



وعلق "عبد العزيز" على الصورة التي شاركها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "الحمد لله على كل حال".



يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز يشارك في فيلم "موسى"، والذي من المقرر عرضه في الفترة المقبلة، مع عدد من الفنانين منهم أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج بيتر ميمي.



