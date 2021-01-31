إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)

الأحد 31/يناير/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
ريهام على
نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، فى إزالة عدد ٢ حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، أنه قد تم إزالة عدد ٢ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار بالبلوك الابيض، حالة عبارة عن اسوار بالبلوك الابيض علي مساحة واحد قيراط (١٧٥ متر) حالة عبارة عن اسوار بالبلوك الابيض علي مساحة ١٣ قيراط ( ٢٢٧٥ متر )
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

علي صعيد آخر نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات تمكنت خلالها من رفع ٣٠٠ طن قمامة ومخلفات وقص وتهذيب الأشجار ورفع ناتج التهذيب فورا.

وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز أن الحملة قد استهدفت منطقة المعهد الأزهري ومحطة الصرف وعزبة عطشي وعزبة زهير والكشايكة بالعجميين وطريق عبود ابتدأ من مدرسة الزراعة حتي نهاية طريق عبود
بالإضافة إلى الطريق السياحي شكشوك قوته ومداخل القري ابوكساه والخالدية وأبو شنب، أما فيما يخص الوحدة المحلية بطبهار فقد تم رفع القمامة من شارع المقابر وشارع السلخانة، وكذلك طريق زيد ومدرسة سيد المرسلين بزيد بمدينة ابشواي وشارع درب الطلمبة وشارع ابو لبن والمحطة ودرب الطوابين بسنرو القبلية.

فضلًا عن تركيب عدد خمسة كشافات إنارة وصيانة أربعة آخرين بمنطقة المقابر بابوكساه،ومتابعة إنارة الطريق السياحي ابشواي ابوكساه واذواج الطريق بالانارة العامة.

كما قامت الوحدة المحلية بالعجميين بمعاونة الشركة المنفذة لأعمال توصيل خدمة الغاز الطبيعي بمعداتها في تمهيد وتسوية الطرق الرئيسية بعد انتهاء أعمال الحفر وتركيب المواسير تسهيلًا علي المواطنين وسائقي المركبات.

أيضًا تم قص وتهذيب الأشجار المزروعة بمنطقة المدرسة الثانوية بمدينة ابشواي ورفع ناتج التهذيب فورا.
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)
إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي (صور)

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