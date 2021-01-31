جماهير كرة القدم الإماراتية تتوقع خسارة الشارقة مباراة كأس السوبر

الأحد 31/يناير/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
توقعت جماهير كرة القدم الإماراتبة اليوم الأخد خسارة فريق الشارقة في مباراة كأس السوبر خلال استطلاع رأي أجرته صحيفة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "البيان" فإن 55% من المشاركين رأوا أن خسارة الشارقة أمام شباب الأهلي دبي في كأس السوبر بهدف قاتل سجله محمد مرزوق في الوقت بدل الضائع ستؤثر على الفريق في الدور الثاني لدوري الخليج العربي، مقابل 45% رأوا عكس ذلك.

ووفقا لاستطلاع الرأي الذي نشرته "البيان" عبر موقعها الالكتروني فإن 53 بالمئة من المشاركين اتفقوا على الأثار السلبية للهزيمة المذكورة على مسيرة الشارقة مقابل 47 بالمئة اتفقوا على قدرة الفريق على استعادة توازنه سريعا.

أما الاستطلاع الذي جرى عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي فأظهر أن 55 بالمئة من المشاركين توقعوا تضرر الشارقة من تلك الهزيمة مقابل 45 بالمئة اختلفوا معهم.

يذكر أن الشارقة ودع كأس الخليج العربي من دور الثمانية بعد أربعة أيام فقط من خسارة كأس السوبر بهزيمته بهدفين دون رد أمام مضيفه الوصل في مباراة الإياب، بعد التعادل بدون أهداف في لقاء الذهاب.

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