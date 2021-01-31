رئيس جامعة بني سويف: كلية الطب البشري تحصل على "الجودة والاعتماد"

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أصدرت قرارها بحصول كلية الطب البشري على الجودة والاعتماد، وذلك بعد أن استوفت المعايير القومية القياسية.



وقال رئيس جامعة بني سويف، في بيان له، إن تشجيع ودعم البحث العلمي مستمر، وكذلك لكل من يساهم في الوصول إلى التميز، معتبرًا حصول كلية الطب البشري على الاعتماد تحفيز ورفع للروح المعنوية حتى تصل كل كليات الجامعة إلى الجودة والاعتماد، وتنفيذًا لخطة الجامعة الاستراتيجية في الوصول بها إلى مصاف الجامعات البحثية المتميزة إقليميا ودوليًا.



ووجه رئيس جامعة بني سويف الشكر والتقدير إلى عمداء الكلية السابقين باعتبارهم فريق عمل متكامل بذلوا مجهود متواصل لحصول الكلية على الجودة.



وأشار البيان، إلى أن عمداء الكلية الذين لهم دورًا في حصول الكلية على الجودة، هم الدكتور علاء عبد الحليم، والدكتور منصور حسن، والدكتور محمد عبد القادر، والدكتور وائل الشاعر، والدكتور عاطف مرسي عميد الكلية الحالي.



كما وجه رئيس الجامعة، الشكر للوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والطلاب والأمن الإداري وفريق الجودة بالكلية الدكتورة راندا صلاح والدكتورة عزة امبابي والدكتور محمد فاروق، ومركز ضمان الجودة بالجامعة.



الجامعة الأهلية



كما تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، أعمال الإنشاءات الجديدة بجامعة بني سويف الأهلية بمجمع 330 فدان بشرق النيل.



واستمع الدكتور منصور خلال جولته من العقيد تامر أبو بكر ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأعمال الإنشائية الجديدة بالجامعة مؤكدا على أهمية الإسراع بالخطوات الإنشائية والتنفيذية وفق أعلى معايير الجودة، وضمان كافة عوامل استدامة لتقديم أفضل مستوى من الخدمة التعليمة موجهًا بتذليل كافة المعوقات التي تعوق الأعمال الإنشائية.



وأشار الدكتور منصور، إلى أن الجامعة خصصت مساحة 42 فدانا لإنشاء الجامعة الأهلية لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.

