شباب الصحفيين إلى منى سيف: "كفاية فبركة وشائعات.. اللعنة تسيطر على أسرتك"

شنت جبهة شباب الصحفيين هجوما شديدا على الناشطة الوهمية منى سيف صاحبة أكبر رقم قياسي في إطلاق وترويج الشائعات ونشر الاكاذيب، مؤكدة أن منى تنتمي إلى عائلة إجرامية بالوراثة فوالدتها ليلي سويف ملكة الحركات الصبيانية ونشر الفتن وشقيقها علاء وثناء المحبوسين في قضايا إرهابية.





من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية: مني سيف يجري الكذب في دمائها فهي خريجة أحداث 2011 حيث كانت ضمن الفريق الإخواني الذي أضاع البلد وكانت تلعق احذيه الإخوان بحثا عن تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.





واضاف طوالة: "يا منى أنتي وأخواتك الشياطين أصبحتم أوراق محروقة ومهما تصدعينا كذبا وزورا بشعارات وهمية وخطب رنانة فأنتي مكشوفة للشعب المصري العظيم الذين لقنكم دروسًا قاسية في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد".



