شباب الصحفيين تشن هجوما على الناشطة الوهمية منى سيف (اعرف التفاصيل)

الأحد 31/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر
شنت جبهة شباب الصحفيين هجوما شديدا على الناشطة الوهمية منى سيف صاحبة أكبر رقم قياسي في إطلاق وترويج الشائعات ونشر الاكاذيب، مؤكدة أن منى تنتمي إلى عائلة إجرامية بالوراثة فوالدتها ليلي سويف ملكة الحركات الصبيانية ونشر الفتن وشقيقها علاء وثناء المحبوسين في قضايا إرهابية.

من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية: مني سيف يجري الكذب في دمائها فهي خريجة أحداث 2011 حيث كانت ضمن الفريق الإخواني الذي أضاع البلد وكانت تلعق احذيه الإخوان بحثا عن تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.

واضاف طوالة: "يا منى أنتي وأخواتك الشياطين أصبحتم أوراق محروقة ومهما تصدعينا كذبا وزورا بشعارات وهمية وخطب رنانة فأنتي مكشوفة للشعب المصري العظيم الذين لقنكم دروسًا قاسية في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد".

وأشار رئيس الجبهة إلى أن ترك منى سيف ومن على شاكلتها من الذين باعوا وطنهم وارتموا في احضان الشياطين اكبر دليل على الحرية الكبيرة التي نعيشها رغم أن مكانك الطبيعي في السجن مع اخواتك علاء وثناء، قائلًا: والسؤال الذي يفرض نفسه الآن وبقوة هل تستطيع مني سيف أن تفعل ذلك في دول أوروبا التي تغدق عليهم بالأموال؟ الإجابة "طبعا لا وإلا سيكون مصيرها الضرب والسجن والطرد من هذه الدول.. كفاية كذب وفبركة وشائعات يا منى وعودي إلي رشدك حتى يرضى الله عنك بدلا من اللعنة التي تسيطر على أسرتك والشيطان الذي يحرككم".

أخبار تهمك

برشلونة مهدد ببيع كامب نو بسبب ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بيراميدز يعلن التعاقد مع أسامة جلال

منذ ساعة و 6 دقيقة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 5 ساعات

نيمار يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ 35 دقيقة

بعد ظهور مستريح " المنيا ".. لميس الحديدي للبنوك: ماذا أنتم فاعلون مع تراجع اسعار الفائدة؟

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك وست هام

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قبل غلق الميركاتو الشتوي.. ليفربول يخطط لضم نجم مغربي

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

10:06 م

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

06:30 م

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

08:58 م

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

07:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع