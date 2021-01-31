شباب الصحفيين إلى جمال عيد: الشعب كشف مخططاتك الخبيثة.. وأنت ورقة محروقة"

الأحد 31/يناير/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
الفجر
طالبت جبهة شباب الصحفيين، بمحاكمة ناشط السبوبة جمال عيد مدير ما يسمى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والتي أنشأها خصيصا كغطاء سياسي للحصول على التمويلات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والدول الكارهة لتقدم مصر ونهضتها.

وأكدت أن عيد الشهير بأبو مسيلمة الكذاب مازال يمارس هوايته المفضلة في نشر الأكاذيب وبت الفتن وإطلاق الشائعات من وحي خيالة المريض بحثا عن تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد

من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية: "كل يوم يخرج علينا المدعوجمال عيد ويصدعنا كذبًا وزوار بادعاءات باطلة ويختلق حكايات وهمية لا أساس لها من الصحة. حتى تستمر السبوبة وارضاء اسيادة ممن يغدقون علية بالاموال ولزيادة رصيدة في البنوك".

وأضاف طوالة: "كلما ينكشف جمال عيد في حكاياتة الوهمية التي يهاجم فيها الدولة ويفضحة الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر سرعان ما يعود برواية أخري أكثر كذبًا وفبركة حتى أصبح ورقة محروقة ومخططاتة مكشوفة للجميع".

وأشار رئيس الجبهة، إلى أن جمال عيد ومن على شاكلته من العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد تحولوا إلى أداة في يد الجماعة الإرهابية تحركهم وفقًا لمصالحها في إطار محاولاتهم اليائسة والبائسة لنشر الفوضى في البلاد.

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