شباب الصحفيين: "هيومان رايتس" تزيف تقارير مفبركة بتمويل من جماعة الإخوان الإرهابية

الأحد 31/يناير/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
الفجر
كشفت جبهة شباب الصحفيين، عن تفاصيل المؤامرة الجديدة على مصر بتمويل من التنظيم الدولي للإخوان لإيقاف التسليح المصري، مؤكدة أن كلمة السر منظمة هيومان رايتس ووتش المشبوهة والتي تلقت تمويلات ضخمة من الجماعة الإرهابية لتزييف تقارير مفبركة وكاذبة حول عملية التسليح في إطار محاولاتهم اليائسة والبائسة لضرب حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.

من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية، إن منظمة "هيومان رايتس ووتش" ذات سمعة سيئة وتنتهج الأكاذيب وإطلاق الادعاءات الباطلة وتسيطر عليها جماعة الإخوان الافاقون المخربون بعد أن زرعت بداخلها عناصر من أبناء قيادات التنظيم وفي مقدمتهم سلمي نجلة القيادي الاخواني البارز أشرف عبد الغفار والتي تتولى مع فريق عمل من المنظمة إصدار التقارير المفبركة لصالح تنفيذ أجندات ومخططات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.

وأضاف طوالة أن المؤامرة مستمرة على مصر والمصريين وكلما تفشل هذه المنظمة ومن على شاكلتها في بيع الاوطان مقابل ملايين الدولارات فى ملف سرعان ما تبحث عن ملف آخر حتى تستمر السبوبة

وأشار رئيس الجبهة، إلى أن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر وكشف هذه المخططات الخبيثة والدنيئة التي تهدف إلى نشر الفوضى وبث الأكاذيب بحثا عن تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.

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