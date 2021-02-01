بتحلم تشتغل في بنك؟.. إليك شروط اختيار الموظفين الجدد في بنك مصر (فيديو)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:09 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك قام بتعيين 2500 موظف خلال العام الماضي فقط، مشيرًا إلى أن المهم في الشباب الذي يعين في بنك مصر الطموح، معقبًا: "العمل في بنك مصر مسؤولية كبيرة، ولازم يكون عنده روح للعمل بصورة كبيرة".

وتابع "المغربي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك يقوم بتدريب الشباب حديثي التخرج بشكل مكثف على أعلى مستوى في العالم، لكي يكون قادر على العمل في بنك مصر.

ولفت إلى أن سوق العمل مختلف الآن، ومن يقوم البنك بتعينهم الآن يختلفون بصورة كبيرة عن العناصر التي كانت تعين في السابق، بسبب التخصصات الجديدة، لافتَا إلى أن البنك يستقطب الآن كوادر مختلفة، ويوفر لهم بيئة العمل المناسبة.

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