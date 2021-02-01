عاكف المغربي: بنك مصر يفتتح سنويًا 70 فرعًا جديدا (فيديو)

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قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بعض فروع البنك تشهد ازدحامًا ولذلك يتم افتتاح فروع جديدة، ويتم تطوير الخدمة لكي تكون أسرع من خلال التوسع في الخدمات الرقمية.



وتابع "المغربي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن عدد فروع البنك يقدر بـ 720فرع، ويفتح البنك سنويًا ما يقرب من 70 فرعًا، لافتَا إلى أن بنك مصر هو الأكثر انتشارًا في الأقاليم، خاصة في الصعيد والدلتا.



ولفت إلى أن توسع بنك مصر في الأقاليم يساهم في الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن البنك يعمل على التوسع في نشر ماكينات الـatm في ظل التوسع في إصدار كروت ميزة بتعداد وصل لـ2.5 كرت خلال الفترة الأخيرة.





