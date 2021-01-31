رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: النقد الدولي يشيد بالتناغم بين الحكومة والبنك المركزي.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير يشيد بالاقتصاد المصري بما يعد استكمالا للإشادة التي يقوم بها الصندوق حتى قبل جائحة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التقرير قال أن الوضع الحالي يؤكد على نجاح السلطات المصرية بما يعني الحكومة والبنك المركزي.

وتابع أن معنى حديث الصندوق وجود تناغم بين الحكومة والبنك المركزي والقيام بخطوات استباقية فمنظمة الصحة العالمية أعلنت في مارس أن كورونا جائحة ووقتها اتخذ البنك المركزي قرارا بتخفيض الفائدة.

وأوضح أن وزارة المالية قامت بمبادرات سريعة لمساعدة الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة والقطاعات المتضررة خاصة قطاع الصحة والسياحة.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي نوه إلى جزئية القروض طويلة الأجل وهو ما يخفف من الأعباء على الحكومة ولا تتعرض لإرهاق السداد خاصة في ظل وضع القروض في مشروعات تساعد في تسديد الديون في ظل ثقة من المؤسسات الدولية الاقتصادية في قدرة مصر على السداد بعد نجاح الاصلاح الاقتصادي.

وأكد ان حديث تقرير صندوق النقد الدولي عن دعم الوقود يؤكد أهمية الخطوات المصرية التدريجية لتقنين الدعم وعدم بعثرته ومنح الدعم لمستحقيه فقط مع خطة لتحرير سعر المواد البترولية حتى وصلنا الآن إلى أن البنزين غير مدعم ليعود الفارق إلى الموظفين ومن يستحق والذي يمكن تحديده من خلال بطاقات التموين.

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