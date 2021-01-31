هل الحوامل ممنوعه من الحصول على لقاحات كورونا؟.. استاذ أمراض قلب يفجر مفاجاة

الأحد 31/يناير/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

عقب الدكتور أيمن أبو المجد، استاذ أمراض القلب بجامعة الازهر، على الجدل الدراسات المثار، حول اثر اللقاحات ومنع إستخدامها للحوامل والمرضعات.

وقال "أبو المجد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية on""، مساء الأحد،: "جميع الدراسات التي أجريت سواء في لقاح " استرازينيكا " أو "سينوفارم " أو "موديرنا" أو فايزر " لم تشمل فئة " الحوامل لافتَا إلى أن تأخير تطعيم الحوامل يأتي لضمان عدم تاثيره عليهم.

وأضاف: "أي دواء أو لقاح يتم وضعه في ميزان، يجيب على تساؤلين ماهي المخاطر المحتملة والفوائد المرجوة ؟ ومن ثم جمعية أمراض النسا والولادة بالولايات المتحدة أخرجت بيان واضح وصريح أعلنت فيها تفضيلها لحصول فئة الحوامل على اللقاح "

أخبار تهمك

صراع رباعي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ظهور مستريح " المنيا ".. لميس الحديدي للبنوك: ماذا أنتم فاعلون مع تراجع اسعار الفائدة؟

منذ ساعة و نصف

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بيراميدز يعلن التعاقد مع أسامة جلال

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ ساعتين و 5 دقيقة

برشلونة مهدد ببيع كامب نو بسبب ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ ساعتين و 27 دقيقة

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 5 ساعات

نيمار يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ 35 دقيقة

قبل غلق الميركاتو الشتوي.. ليفربول يخطط لضم نجم مغربي

منذ ساعة و نصف

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك وست هام

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

10:06 م

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

06:30 م

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

08:58 م

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

07:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع