هل الحوامل ممنوعه من الحصول على لقاحات كورونا؟.. استاذ أمراض قلب يفجر مفاجاة

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عقب الدكتور أيمن أبو المجد، استاذ أمراض القلب بجامعة الازهر، على الجدل الدراسات المثار، حول اثر اللقاحات ومنع إستخدامها للحوامل والمرضعات.



وقال "أبو المجد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية on""، مساء الأحد،: "جميع الدراسات التي أجريت سواء في لقاح " استرازينيكا " أو "سينوفارم " أو "موديرنا" أو فايزر " لم تشمل فئة " الحوامل لافتَا إلى أن تأخير تطعيم الحوامل يأتي لضمان عدم تاثيره عليهم.



وأضاف: "أي دواء أو لقاح يتم وضعه في ميزان، يجيب على تساؤلين ماهي المخاطر المحتملة والفوائد المرجوة ؟ ومن ثم جمعية أمراض النسا والولادة بالولايات المتحدة أخرجت بيان واضح وصريح أعلنت فيها تفضيلها لحصول فئة الحوامل على اللقاح "

