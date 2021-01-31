أحمد موسى: مصر نجحت في تنظيم مونديال اليد.. و"قطر سرقت فكرة الفقاعة مننا".. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر نجحت في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، والفقاعة الطبية أو الكبسولة الطبية إختراع مصري خالص و" قطر سرقته مننا".

وأوضح أن كل الدول أشادت بنجاح البطولة في ظل أعلى مستوى من التنظيم، شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي وشكرا لولة رئيس الوزراء والشكر لوزير الشباب والرياضة وتحية خاصة للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأشار موسى إلى أن أي دولة تنظم بطولة مصر ستكون نموذجا لها بعدما أبهرت العالم والنجاح يظهر في عيون الجميع بعدما قدمنا سيمفونية ناجحة.

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