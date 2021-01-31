أستاذ فيروسات: "نيباه" ليس له علاج أو لقاح حتى الآن

الأحد 31/يناير/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الدكتور فايد عطية، الباحث في مجال الفيروسات والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، على تحذير صحيفة الجارديان البريطانية من فيروس "نيباه"، قائلا: "البشرية وشركات الأدوية العملاقة ليست حمل ظهور وباء جديد،"، موضحا أنه موجود منذ عام 1999.

وأضاف الدكتور فايد عطية، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن معدل الوفيات من الممكن أن تصل إلى 75%، بالإضافة إلى أن ليس له علاج أو لقاح حتى الآن.

وأوضح أن أعراضه تشبه أعراض نزلة البرد، لافتًا إلى أن الفيروس ينتقل من الحيوانات إلى البشر، كما أنه ينتقل عن طريق الطعام الملوث، مؤكدا أنه لا يعلم الهدف من وراء نشر إثارة وجود فيروس جديد مرة أخرى.

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