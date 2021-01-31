20 مليار دولار خسائر صناديق التحوط بسبب المضاربات على سهم "GameStop"

عانت صناديق التحوط للبيع على المكشوف من خسارة ملحوظة في السوق قدرها 19.75 مليار دولار حتى الآن بسبب المضاربات التي أنعشت سهم GameStop، وفقًا لبيانات من شركاء S3.





وبلغت الخسائر نحو 8 مليارات دولار يوم الجمعة حيث استمر السهم في الارتفاع.





حدثت معظم عمليات التغطية القصيرة يوم الخميس، عندما انخفض السهم لأول مرة في ستة أيام.





ومع ذلك، يحتفظ البائعون على المكشوف في الغالب بمراكزهم الهبوطية أو يتم استبدالهم بصناديق تحوط جديدة استعداداً للمراهنة على الأسهم.