سيدة تروي تجربتها بعد محاولة زوجها قتلها لتقديمها قربانًا للآثار

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كشفت راوية مختار، تفاصيل قيام زوجها بتعذيبها جسديًا لتقديها كقربان للعثور على الآثار وفتح أحد المقابر.



وقالت "رواية" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "تزوجته منذ سنتين، واكتشفت ثاني يوم من الفرح أنه بيخدرني علشان يفتح عليا مقبرة".



وأضافت "كان بيقوم بتشريح جسمي لاستخدام دمي، وطلب مني تيير لون شعري ولكني رفضت، وأنا لست الضحية الأولى له ولكني رابع ضحية وهذا ما أثبتته النيابة".



وتابعت "سمعت شيخ مغربي يتحدث مع زوجي عن قتلي لتقديمي قربانا للآثار، وأخفاني عشر أيام منذ زفافي عن أهلي وهو موجود حاليًا في النيابة".



