الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ البرنامج الدعوي "آفات اللسان" في نجران

الأحد 31/يناير/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، تنظيم محاضرات دعوية ضمن برنامج (آفات اللسان) الذي تنظمه الوزارة في مختلف مناطق المملكة خلال الشهر الجاري, حيث تلقى محاضرة بعنوان : (التحذير من اللعن وبذاءة اللسان) في جامع الحسون بعد صلاة العشاء.

 

كما تلقى يومي الثلاثاء والأربعاء محاضرة عن (خطورة القول على الله بغير علم)، الأولى في مسجد الإمام مالك، والثانية في مسجد المغيرة بن شعبة بعد صلاة العصر، وكذلك محاضرة بعنوان: (خطورة الحلف بغير الله) في مسجد الرحمة بعد صلاة المغرب، وفي جامع خادم الحرمين بعد صلاة العشاء.

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وزارة الشؤون الإسلامية نجران جامع خادم الحرمين

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