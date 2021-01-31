مؤهلهم بكالوريوس تجارة.. ضبط مركز لعلاج الإدمان يديره منتحلين "صفة طبيب" ببني سويف

الأحد 31/يناير/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاحد، عن ضبط مركز لعلاج الإدمان والاستشارات النفسية يديره أشخاص منتحلين "صفة طبيب" حاصلين علي بكالوريوس تجارة، وتم التحفظ على أدوية غير مرخصة وكواشف مخدرات داخل المركز، حيث تم تحرير محضر بالغلق والتشميع واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان للمركز الإعلامي بالمحافظة، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، حيث أشار أنه كلف الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجى، والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز لعلاج الإدمان والاستشارات النفسية يديره أشخاص منتحلين صفة طبيب "حاصلين علي بكالوريوس تجارة" وتم التحفظ على أدوية غير مرخصة وكواشف مخدرات داخل المركز، حيث تم تحرير محضر بالغلق والتشميع واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

وشارك في الحملة: الدكتور مصطفي محمود، الدكتورة دينا أحمد عبد الباسط، الدكتورة مريم علاء الدين والدكتور عبد الله الدكش، الدكتور رجب علي، الدكتور أمير مكرم تفتيش صيدلي، وفي حضور العقيد أحمد حسين، مباحث الفشن والعقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين.

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