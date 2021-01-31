وكيل زراعة الفيوم فى جولة حقلية لمتابعة الزراعات الشتوية

الأحد 31/يناير/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
ريهام على

قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الحقلية على الزراعات الشتوية للاطمئنان على الحاله العامة.

حيث قامت إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد، مدير عام إدارة بالتعاون مع محطة البحوث الإقليمية بالفيوم اليوم الأحد بحضور الدكتورة هدى رجب خليل باحث بمعهد بحوث وقاية النباتات والدكتورة ايمان عبد التواب احمد باحث بمعهد بحوث أمراض النبات
والمهندس ربيع محمود محفوظ مسئول مكافحة حقلية بالمديرية
بالمرور على الزراعات الشتوية بالأراضي الجديدة بمركز الفيوم ناحية البسيونية ( دمو الجديدة ) لمتابعة وفحص بعض زراعات القمح والبصل وبنجر السكر والعنب للإطمئنان على الحالة العامة للنباتات

- القمح: عند المزارعين مصطفى احمد مرسي مساحة 4 أفدنة، ماهر مصطفى عبد الحميد مساحة 3 أفدنة، الدكتور حلمي الحديدي مساحة 40 فدان وتم فحص الحقول ومتابعتها لإكتشاف أي إصابة مرضية ( أصداء ) أو حشرية ( صانعات الأنفاق أو المن) مبكرًا والقضاء عليها.
وتلاحظ أن نباتات القمح بحالة جيدة ولا يوجد أي أعراض لإصابات (مرضية أو حشرية أو فيروسية).

- البصل: عند المزارع عبد الحميد عبد القادرعبد التواب وأخرون مساحة 3 أفدنة
بفحص النباتات تلاحظ وجود أعراض إصابة مرضية ( بياض زغبي، لطعة إرجوانية ) وأعراض إصابة حشرية ( تربس ) وتم أخذ عينات لفحصها والتنبيه على المزارعين بكيفية مكافحة الإصابة.
- بنجر السكر:عند المزارعين مصطفى احمد مرسي مساحة 6 أفدنة، عبد الحميد عبد القادر مساحة 20 فدان
بفحص النباتات تلاحظ وجود أعراض إصابة شبيها بفيروس (تجعد القمة والتبرقش) وأيضًا وجود أعراض إصابة بالبياض الدقيقي وتبقع الأوراق السركسبوري واحتراق حواف الأوراق وأيضًا أعراض حشرية لدودة ورق القطن وأعراض شبيها لخنفساء البنجر وتم أخذ عينات لفحصها والتنبيه على المزارعين بكيفية مكافحة الإصابة.
- العنب: تم فحصها في بداية تفتح البراعم للوقوف على حالتها من حيث الإصابة المرضية والحشرية للبحث عن ناخرات الأخشاب ولم يتم إكتشاف أي إصابة.
وكيل زراعة الفيوم فى جولة حقلية لمتابعة الزراعات الشتوية
وكيل زراعة الفيوم فى جولة حقلية لمتابعة الزراعات الشتوية
وكيل زراعة الفيوم فى جولة حقلية لمتابعة الزراعات الشتوية
وكيل زراعة الفيوم فى جولة حقلية لمتابعة الزراعات الشتوية
وكيل زراعة الفيوم فى جولة حقلية لمتابعة الزراعات الشتوية
وكيل زراعة الفيوم فى جولة حقلية لمتابعة الزراعات الشتوية
وكيل زراعة الفيوم فى جولة حقلية لمتابعة الزراعات الشتوية
وكيل زراعة الفيوم فى جولة حقلية لمتابعة الزراعات الشتوية
وكيل زراعة الفيوم فى جولة حقلية لمتابعة الزراعات الشتوية
وكيل زراعة الفيوم فى جولة حقلية لمتابعة الزراعات الشتوية
وكيل زراعة الفيوم فى جولة حقلية لمتابعة الزراعات الشتوية
وكيل زراعة الفيوم فى جولة حقلية لمتابعة الزراعات الشتوية

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