مصرع وإصابة3 أشخاص في حادث مروري بقنا

Advertisements



لقي شخص مصرعه، فيما أصيب إثنين آخرين، في حادث انقلاب توك توك على الطريق الصحراوي الغربي، بجوار دير نقادة، في محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد مصرع خالد عبدالفتاح، 32 عاما، واصابة محمود القط احمد 54 عامًا،

حاجرر دنفيق سحجات وكدمات، ومحمود أبو الخير احمد، 44 عاما، بكسور متفرقه بالجسم، إثر حادث انقلاب توك توك، بجوار دير نقادة على الطريق الصحراوي الغربي.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.