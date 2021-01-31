"الديهي": مصر أدارت أزمة كورونا بكفاءة ونجاح بإشادة المؤسسات الدولية

الأحد 31/يناير/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صندوق النقد الدولي أشاد بتجربة مصر في إدارة اقتصادها أثناء أزمة كورونا، وفي التعامل مع تداعيات فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن التقرير أشاد بمشروع تكافل وكرامة، ومبادرات دعم قطاع السياحة، وتقديم مساعدات للعمالة غير المنتظمة، وأكد التقرير أن مصر من الدول القليلة التي استطاعت أن تتعافي وتتعامل مع خلال بنية اقتصادية قادرة على مجابهة أزمة كورونا.

وتابع، أن مصر استطاعت إدارة أزمة كورونا بكفاءة ونجاح بإشادة المؤسسات الدولية، معقبًا: "أخدنا امتياز".

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