أبرزهما "تحويل مركز شباب إلى حظيرة مواشى".. شائعتان نفتهما الحكومة

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يحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ملاحقة الشائعات، والرد عليها، وتوضيح كل ما يتعلق بالأمور التي تثار في كل شائعة يتم رصدها، منعا لانتشار تلك المعلومات التي لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.



ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأحد، شائعتين، يتم تداولهما على نطاق واسع بين المواطنين، عبر بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنهما تنافيان الحقيقة، وتفتقران إلى الدقة والموضوعية، وهو ما دفع المركز الإعلامي إلى التواصل مع الجهات المختصة للكشف عن حقيقة تلك الشائعات والرد عليها.



خدمات التضامن مقابل مبالغ مالية



فالشائعة الأولى التي رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تتمثل فيما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ادعاء أشخاص انتسابهم لوزارة التضامن الاجتماعي، والتواصل مع المواطنين بزعم تقديم خدمات لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.



بدوره، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أشخاص للتواصل مع المواطنين بزعم تقديم خدمات لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.



وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائيا، مشيرة إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك القرارات الجديدة يتم إتاحتها بدون وسطاء، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص.



وأكدت الوزارة أنه في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير فرص عمل، وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم، إلى جانب الدعم النقدي، تم إطلاق مشروع منظمة العمل الدولية، "تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة"، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ويستهدف المشروع تقديم برامج متخصصة لدعم ريادة الأعمال الجماعية وتنمية قدرات المنظمات الأهلية لتأسيس وإدارة الوحدات الإنتاجية وسلاسل القيمة وتنمية الأنشطة المدرة للدخل التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والتوسع في الشمول المالي.



تحويل مركز شباب إلى حظيرة مواشي



كما رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو مصورة بشأن تحويل مركز شباب "نجع العرب" بمحافظة سوهاج، إلى حظيرة مواشي.



بدوره، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتحويل أي من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية إلى حظيرة مواشي، وأن الفيديو المتداول لا علاقة له بمراكز الشباب نهائيا.



وأوضحت وزارة لشباب والرياضة أنه لا يوجد أي مركز شباب في محافظة سوهاج يحمل اسم "نجع العرب"، وأن الأرض المتداولة في الفيديو غير تابعة للوزارة باعتبارها أرض طرح نهر، يتعذر إقامة أي منشآت رياضية عليها وفقا للقرار رقم 92 لسنة 2003.



وأشارت الوزارة إلى أن هناك 175 مركز شباب بمحافظة سوهاج، منها 35 ناديا هيئة رياضية، و10 أندية هيئات خاصة، و42 لجنة رياضية.



وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أنه تم تطوير 32 مركز شباب على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية 9 ملايين، و150 ألف جنيه، كما يوجد أكثر من 120 ملعبا خماسيا على مستوى مراكز المحافظة تابعين للوزارة، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.