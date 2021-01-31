نشأت الديهي مهاجمًا عمرو واكد: "عديم الدم والتربية".. والسبب

الأحد 31/يناير/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محكمة القضاء الإداري، قضت برفض الدعوى القضائية المقامة من عمرو واكد، والتي تطالب بإلزام وزارة الخارجية عبر القنصلية المصرية في العاصمة الإسبانية مدريد، بتجديد جواز السفر الخاص به.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد،: "للوقاحة أشكال عديدة، عمرو واكد الذي يهاجم مصر يطالب بتجديد جواز سفره، واحد عديم الدم والتربية".

وتابع لعمرو واكد،: "لو عايز تجدد جواز سفرك اتفضل تعالى جدده".

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