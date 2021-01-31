أستاذ الطرق: كوبري السيدة عائشة صمم بشكل خاطئ.. وتسبب في حوادث كثيرة

الأحد 31/يناير/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والكباري بجامعة عين شمس، إن كوبري السيدة عائشة صمم بشكل خاطئ ويتسبب في حوادث كثيرة.

وأضاف "عقيل" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن الكوبري به خطأ كبير في تصميمه وكان فيه صعوبة في إزالة المقابر أو المساكن للقيام بتطويره خاصة أن هذه المنطقة من المناطق الأثرية وهذا أجل عملية الإصلاح.

وأشار إلى أن التطوير الذي يجري حاليًا في هذه المنطقة لا يشمل الكوبري فقط، ولكن المنطقة الأثرية بأكملها ولكن الإجراء الذي يجب إتباعه في البداية هو وقف الدفن في هذه المقابر خاصة أن أغلبية هذه المقابر أصبح ملاكها لا يقومون بالدفن فيها.

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