بالصور .. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي ببنها

الأحد 31/يناير/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي حادث مروري على كوبري بنها، أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أعلى كوبري بنها.

انتقل رجال المرور، وتبين تصادم سيارة نقل مع ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، ونقلتهم الإسعاف إلى مستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.
بالصور .. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي ببنها
بالصور .. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي ببنها
بالصور .. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي ببنها
بالصور .. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي ببنها
بالصور .. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي ببنها
بالصور .. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي ببنها

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