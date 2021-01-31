مدير دراسات المناعة بواشنطن: "الكرة الأرضية" فى خطر بسبب كورونا

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قال الدكتور طلال النصولى مدير المكتب العالمى لدراسات المناعة في واشنطن، إن السلالات القادمة من بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، يحدث بهم تغيرات، ولكن لماذا تحدث هذه التغيرات، فالإجابة على السؤال تكمن في جسم الإنسان، فسيدة في بريطانيا كانت تعانى من ضعف المناعة، ومن هنا حدث التحول في السلالة



وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع كريمة عوض، أن التحورات في فيروس كورونا ناتجة عن انتشار المرض بسرعة كبيرة، فاللقاح يعطى عدة أجسام مضادة لمواجهة التحورات في كورونا حتى الان.



وتابع، اللقاحات الجديدة مهمة جدا للتفوق على تحورات فيروس كورونا، لأنه من المتوقع أن يحدث تحورات جديدة للفيروس، فعلينا ألا نغلق الباب أمام الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، والمرجعية وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية، فأنا حصلت على جرعتى لقاح كورونا، ولدى مناعة 96% ضد فيروس كورونا.



وأردف، شراسة الفيروس يستطيع أن ينهى على "الدنيا كلها"، ما لم نحافظ على التباعد الاجتماعى، لأن الكرة الأرضية بلد واحد.



وأختتم النصولى، فيروس "نيباه" غير معدى مثل كورونا فيروس، والمناعة ضده تحتاج لأكل اللحم، ولا ينتشر بالهواء، أما كورونا فهناك إحصائية تقول إن أكثر من 90 % من مصابي الفيروس حول العالم، أخذوا العدوى من أشخاص لا تظهر عليهم أعراض.