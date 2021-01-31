جراح بالمستشفى الملكي بلندن: جرعة واحدة لا تكفي من لقاح كورونا.. فيديو

Advertisements



قال الدكتور أحمد المشتت الطبيب الجراح بالمستشفى الملكي بلندن إن لقاح أسترازينكا يشبه لقاح فايزر بتحفيز الجهاز المناعي ليستجيب ويشكل الأجسام المضادة لقتل الفيروس.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن نسبة فاعلية لقاح أسترازينكا تصل ل70%.

وتابع أن بريطانيا قامت بتلقيح 8 مليون مواطن ومن الممكن أن يحصل المواطن على الجرعة الأولى وينتظر 6 أسابيع ليحصل على الثانية ولكن جرعة واحدة لا تكفي ولابد من الجرعة الثانية.

وأوضح أنه من الممكن منح لقاح جونسون تصريح طوارئ قريبا ولكن الأزمة في التصنيع الذي سيأخذ أكثر من 3 أشهر حتى يكون جاهزا ومن الوارد أن نحتاج جرعة سنويا من لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن اعتماد بعض الدول على تخزين اللقاحات أمر غير أخلاقي وأن بعض الدول الفقيرة لن تستطيع الحصول على اللقاح إلى بحلول 2024.

