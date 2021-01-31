"الديهي" عن تناول الإعلام لموضوع الطبيب المتحرش وعنتيلة المحلة: "اغتيال معنوي"

الأحد 31/يناير/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، حديث ممثل بأحد البرامج التلفزيونية عن تحرش طبيب الأسنان المتهم بالتحرش به، معقبًا: "عيب راجل يتكلم عن تعرضه للتحرش في أمهات وفي بنات أمام التليفزيون، في حياء وخجل وآدب وليس كل ما يعرف يقال أمام الإعلام فلكل مقامًا مقال"، لافتًا إلى أننا في مأزق تاريخي في اختيار اولوياتنا.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه على كل إعلامي أن يتخيل أنه يكتب عن أحد افراد أسرته قبل التشهير به، مشددًا على أنه لا يحق للإعلام أن يتحول لوسيلة محاكمة أو ساحة قضاء، فهذا يدمر بيوت، منوهًا بأن هناك اغتيال معنوي حدث لفتاة المحلة التي وصفها الإعلام بأنها عنتيلة الغربية واتضح أنها بريئة، متسائلًا: "لو طبيب الأسنان طلع برئ مين هيرجع له كرامته اللي اتهانت؟".
وتابع، أن المجتمع ليس غابة وبه مؤسسات تُدير وتتحرى، والإعلام يوجه وينير الطريق، والحرية لا تعني الاغتيال، فدور الإعلام أرقي وأفضل وأهم من ذلك بكثير، فلدينا تحديات كبرى وهناك مرتزقة يشنوا هجوم على مصر، وهناك أزمة كورونا، وأزمة سد النهضة، وتحديات اقتصادية ونتحدث عن عنتيلة المحلة وعن الطبيب المتحرش، معقبًا: "المجتمع لا يستحق منا هذا".
وأكد، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيصدر قرارات حاسمة ومؤلمة لمن يمس أمن المجتمع، فهناك خط فاصل بين الحرية والمسئولية.

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