أستاذ صدرية من "ووهان ": تلقيح 15 مليون صيني بلقاح "سينوفارم" حتى الآن

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قال الدكتور علي الوعري، أستاذ الامراض الصدرية من "ووهان الصينية"، إن الحياة عادت لطبيعتها بالكامل في مدينة "ووهان" بنسبة 100% مع تطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية، من خلال التباعد وإرتداء الكمامات، لكن بالنسبة لبقية المقاطعات على مستوى الصين، فقد ظهر بؤر جديدة لتفشي الفيروس، لكن السلطات إستطاعت جعلها تحت السيطرة.



وشدد "الوعري"، خلال حوراه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر تطبيق " لايف فيو"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن السلطات الصينية لازالت تفرض قيودًا صارمة على السكان وعلى العائدين إليها.



وحول اللقاحين الصينين " سينوفارم " ومدى إستخدامه في الصين، أوضح "الوعري"، أن هيئة الدواء الصينية أجازت إستخدام "سيونفارم" وهو اللقاح الصيني الرئيسي في مرحلة تسمى " الاستخدام المشروط "، وهي مرحلة لاحقة لما يسمى "الاستخدام الطارئ "، وذلك وفقًا لشروط تعني مراقبة متلقي اللقاح، ومتابعته في ضوء عدم ظهور النتائج النهائية للتجارب السريرية في المرحلة الثالثة ولازالت تخضع لفحوصات.



وتابع: "لكن نتائج المرحلة الثالثة البدائية والوسطى وشبه النهائية التي طبقت في الدول العربية أعطت نتائج إيجابية حول هذا اللقاح ومدى مأمونيته.



ولفت إلى أنه حتى اليوم تم تلقيح نحو 15 مليون صيني بلقاح "سينوفارم" من الاطقم الطبية، وموظفي الدولة في الاماكن الحساسية، وموظفي الجمارك بحكم تعاملهم مع البضائع المستوردة، حيث اثبتت الدراسات أن الفيروس ينتقل عبر الاسطح الملوثة من اللحوم في الموانيء.

