"Robinhood" تضع قيوداً مؤقتة على عدد من الأوراق المالية

الأحد 31/يناير/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
 
قالت شركة الوساطة عبر الإنترنت Robinhood إنها وضعت قيود شراء مؤقتة على عدد صغير من الأوراق المالية وذلك لأن متطلبات الإيداع التي فرضتها غرفة المقاصة المركزية في وول ستريت زادت على الأسهم التي ارتفعت بعشرة أضعاف.

وأثار قرار Robinhood حفيظة عملائها خلال الأسبوع الماضي زاد من حذرهم.

وقالت Robinhood في مدونة نُشرت في وقت متأخر من يوم الجمعة: "لم يكن ذلك لأننا أردنا منع الناس من شراء هذه الأسهم".، "لقد فعلنا ذلك لأن المبلغ المطلوب الذي كان علينا إيداعه في غرفة المقاصة كان كبيرًا للغاية - حيث تمثل الأوراق المالية الفردية المتقلبة مئات الملايين من الدولارات في متطلبات الإيداع - وكان علينا اتخاذ خطوات للحد من شراء تلك الأوراق المالية المتقلبة لضمان أن قدرتنا على ذلك يلبي متطلباتنا بشكل مريح".

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