تسجيل 6 حالات وفاة متأثرين بكورونا بمستشفيات العزل بالقليوبية

Advertisements

شهدت مستشفيات العزل بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات وفاة، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



وأعلن مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية، اليوم الأحد، وفاة 3 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من بينهم سيدة.



وقال المصدر، إن المتوفين هم "شادية.أ.ع" 58 عامًا، كفر الجمال، طوخ، و"طه.ج.م" 70 عامًا، جمجره بنها، و"عفاف.م.ع" 67 عامًا، عرب العليقات شبين القناطر.



فيما أعلنت الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، أن المستشفى استقبل اليوم الأحد 22 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه جرى صرف علاج كورونا لـ 7 حالات منهم فقط، وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.



وأشارت مدير المستشفى، أنه جرى تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم الأحد لسيدة تدعى "عزة.ا.ا" 55 عامًا.



كما أعلن الدكتور محمد منير مدير مستشفي التأمين الصحي ببنها، وفاة حالتين مصابين بكورونا داخل المستشفى اليوم، هما "عبدالحميد.ع"، 76 عاما، من جزيرة بلي التابعة لمركز بنها، و"عبدالغني.م.ح" من قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ.